Socialista Castillo lidera apuração no Peru e está perto de ser o novo presidente do país

Por Marco Aquino e Marcelo Rochabrun (Reuters) - O socialista peruano Pedro Castillo estava à frente da rival de direita Keiko Fujimori na contagem de votos da eleição presidencial do país nesta segunda-feira, assumindo uma liderança tênue, mas crescente, na apuração oficial, graças a um aumento de votos nas áreas rurais.

A contagem da eleição de domingo mostrava Castillo com 50,2% e Fujimori com 49,8%, com mais de 95% dos votos apurados. O candidato de esquerda estava atrás na disputa durante a noite, mas começou a receber a maior parte dos votos conforme a contagem avançou.

Castillo, filho de camponeses, prometeu reformular a Constituição do país andino e as leis de mineração, assustando os produtores de cobre e os mercados locais, que caíram drasticamente nesta segunda-feira enquanto ele mostrava recuperação na disputa.

O desfecho provável, de um resultado apertado, pode provocar dias de indefinição e tensão, e a votação sublinha a disparidade acentuada entre a capital Lima e o interior rural que impulsionou o avanço inesperado de Castillo.

“Tudo o que queremos agora é democracia, que tudo seja democrático. Não importa quem ganhe, que o outro aceite e não crie problemas”, disse a eleitora Lili Rocha, em Lima, depois que algumas brigas começaram durante a noite.

Uma contagem rápida e extraoficial divulgada na noite de domingo pelo Ipsos Peru deu uma vantagem bastante estreita a Castillo depois de uma pesquisa de boca de urna dizer que Keiko venceria por pouco, o que deixou investidores e mineradoras à mercê de especulações.

Lucia Dammert, uma acadêmica peruana radicada no Chile, previu que os próximos dias serão febris, com possíveis contestações dos votos e pedidos de recontagem, e anteviu protestos, particularmente se Keiko Fujimori vencer.

"O que está claro é que, se Keiko vencer, terá que se trancar em uma fortaleza em Lima e engolir o que acontecerá no resto do país", opinou.

À medida que os primeiros resultados entravam na noite de domingo, Castillo estimulava os apoiadores a "defenderem a votação", mas mais tarde pediu calma.

Keiko, de 46 anos, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que está preso por abusos de direitos humanos e corrupção, também apelou por "prudência, calma e paz dos dois grupos".

O banco J.P. Morgan disse em um boletim que dias podem se passar até o resultado da eleição na nação andina rica em cobre ficar claro e que os dois candidatos podem optar por esperar o final do processo para declarar vitória ou reconhecer a derrota.

"A menos que a situação indefinida retratada pela contagem rápida se mostre errada, parecemos na iminência de vários dias de incerteza acentuada", disse a instituição financeira.

Na corrida polarizada, os rivais prometeram remédios muito diferentes para o Peru, que sofreu com escândalos de corrupção nos últimos anos e um declínio econômico acentuado resultante do surto de Covid-19 per capita mais mortífero do mundo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.