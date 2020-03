Socialite é responsável por quase todos os 55 casos de coronavírus do Uruguai

A socialite Carmela Hontou voltou contaminada da Europa e foi a um casamento com 500 convidados no Uruguai. 44 desses convidados foram infectados. Número total no país é de 55 casos. edit

247 - O número atualizado de casos de coronavírus no Uruguai é de 55, cifra considerada alta para a população do país, de 3,5 milhões de habitantes.

A Argentina, com 43 milhões de habitantes tem 97 casos.

O caso do Uruguai é tragicamente singular.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo relata que "a decoradora Carmela Hontou, 57, que ficou doente durante duas passagens pela Europa nos primeiros meses deste ano, foi a um casamento com 500 convidados no mesmo dia em que retornou ao país. Hontou teve febre alta e inflamação na garganta quando foi a Milão e Madri no fim de janeiro."

Amatéria ainda acrescenta que "nessa primeira viagem, um médico da companhia de seguros que a examinou na Espanha receitou antibióticos e recomendou que, ao chegar ao Uruguai, fizesse exames. "Ele me deu antibióticos para tomar por 14 dias, mas eu tomei menos, porque me sentia bem", disse ela. Exames, Hontou não fez."