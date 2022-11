Soldados das Forças Armadas da Alemanha receberam uniformes com símbolos nazistas

Soldados do exército alemão receberam uniformes com símbolos da SS (Schutzstaffel, organização paramilitar ligada ao Partido Nazista de Adolf Hitler) edit

Sputnik Brasil - A Bundeswehr, as Forças Armadas da Alemanha, recebeu um novo uniforme com a abreviatura "SS" no rótulo, escreve o jornal Bild.

Um porta-voz do Bundeswehr disseque as mercadorias só foram entregues a "algumas centenas de soldados". Dois dos três fabricantes não implementaram a exigência do Bundeswehr de rotular as roupas com "S-Short" em vez de "SS".

A abreviatura, consoante com o nome de uma das formações armadas da Alemanha nazista, aparece nas etiquetas do uniforme do Exército alemão - SS - para indicar o tamanho short (pequeno em inglês).

A ministra da Defesa, Christine Lambrecht, ordenou que o Exército resolvesse o problema sozinho, e os militares foram orientados a cortar os rótulos comprometedores do uniforme.

As etiquetas devem ser cortadas completamente ou "apenas a designação do tamanho" deve ser removida, se houver outras informações na etiqueta, diz o Exército.

No total, o Estado gastou 2,3 bilhões de euros (R$ 12,26 bilhões) em 313 mil conjuntos de uniformes militares, capacetes e sacos de dormir.

Segundo a publicação, o uniforme da Bundeswehr é fornecido por dois fabricantes: Hexonia GmbH e Gustav Wahler GmbH & Co. kg. A mídia alemã ainda não conseguiu explicar como o incidente poderia ter ocorrido.

A SS, abreviação de Schutzstaffel, foi uma organização importante durante o regime nazista alemão, promovendo o terror de Estado, oprimindo minorias e garantindo a tirania nazista. Entre outras coisas, a Schutzstaffel foi responsável pela administração dos campos de extermínio e concentração e esteve envolvida no Holocausto.

