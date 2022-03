Soldados ucranianos amarram homens pelados em postes por supostos saques

Apoie o 247

Revista Fórum - Homens ucranianos acusados de saquear comércios e residências na cidade Irpin, nas proximidades de Kiev, foram atados nus, da cintura para baixa, a postes com filme plástico e fita adesiva por soldados do seu próprio país, para que servissem como exemplo àqueles que pensam em cometer crimes em meio ao horror e ao caos impostos pela guerra. As informações são do jornalista Yan Boechat, correspondente da Band na zona de conflito.

Nas imagens veiculadas pelo programa Bora Brasil, da emissora paulista, é possível ver as pessoas transitando pelas ruas de Irpin, apressadas, enquanto três acusados parcialmente pelados estão grudados nos postes de sinalização.

