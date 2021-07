Somente o socialismo foi capaz de salvar a China, afirma Xi Jinping

China comemora vitórias históricas no centenário do Partido Comunista edit

247 - Um ato massivo, com a presença de cerca de 100 mil pessoas na Praça de Tiananmen, em Pequim, comemorou o centenário da fundação do Partido Comunista da China, nesta quinta-feira (1º/7), noite de quarta no Brasil. Um espetáculo coreográfico carregado de simbologia patriótica e comunista marcou a data.

O secretário-geral do Partido e presidente da República, Xi Jinping, fez um discurso em que comemorou os feitos históricos do Partido e projetou um futuro de maiores vitórias.

Para Xi, “só o socialismo pode salvar a China”. O dirigente máximo da legenda comunista projetou um futuro brilhante e próspero para o país.

Entre os êxitos do socialismo com peculiaridades chinesas da nova era, Xi Jinping ressaltou que a China alcançou a meta de extinguir a pobreza absoluta e construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos. "Isso significa que trouxemos uma resolução histórica para o problema da pobreza absoluta na China e agora estamos marchando a passos confiantes em direção à segunda meta centenária de transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos", disse Xi.

Ao longo de um século de existência do Partido Comunista da China, o país alcançou quatro grandes sucessos: a vitória na Revolução da Nova Democracia; a união do povo chinês na construção de uma China mais forte com um espírito de independência; o avanço na política de reforma e abertura e rumo à modernização socialista e a marcha para a realização do "sonho chinês" de rejuvenescimento nacional, com a edificação de um país socialista poderoso, próspero, moderno, civilizado, democrático e culto.

Xi Jinping mandou também uma mensagem ao mundo. "Nenhuma força será capaz de subjugar a China", disse, voltando a defender sua política externa de paz, multilateralismo e desenvolvimento compartilhado por toda a humanidade

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.