Apoie o 247

ICL

247 - As pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan são etnicamente chinesas e compartilham o mesmo ancestral, disse o ex-presidente de Taiwan Ma Ying-jeou nesta terça-feira (28), no início de uma visita histórica à China criticada pelo partido governista de Taiwan, informa a Reuters.

Ma, que exerceu a presidência de 2008 a 2016, é o primeiro ex-presidente ou atual presidente taiwanês a visitar a China desde que o governo derrotado da República da China fugiu para Taiwan em 1949, no final de uma guerra civil com os comunistas, quando ocorreu a vitória da Revolução Popular, liderada pelo Partido Comunista da China.

Ele está visitando a China em meio a uma tensão elevada. O Partido Democrático Progressista, que governa Taiwan, questionou por que ele está visitando a China logo depois que HOnduras se tornou mais um país que cortou relações com Taiwan para estabelecer laços com a República Popular da China China. Agora a ilha de Taiwan está ainda mais isolada e só mantém relações diplomáticas com apenas 13 países.

Em comentários na cidade de Nanjing, no leste da China, no Mausoléu de Sun Yat-sen, o líder nacionalista que derrubou o último imperador chinês em 1911 e fundou a república, Ma elogiou as contribuições de Sun.

"As pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan são chineses e ambos são descendentes dos imperadores Yan e Amarelo", disse Ma, em comentários fornecidos por seu gabinete. Descendentes dos Imperadores Yan e Amarelo é uma expressão que se refere a um ancestral comum do povo chinês.

"Esperamos sinceramente que os dois lados trabalhem juntos para buscar a paz, evitar a guerra e se esforçar para revitalizar a China", disse Ma, que não deve se encontrar com nenhum líder chinês nesta viagem. Ele e o presidente chinês Xi Jinping se encontraram em Cingapura em 2015.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.