Sonda chinesa Chang'e-5 pousa na Lua

247 - A agência noticiosa Xinhua informa que a sonda Chang’e-5 pousou na Lua nesta terça-feira (1) na área pré-selecionada perto de 51,8 graus de longitude oeste e 43,1 graus de latitude norte, segundo a Administração Espacial Nacional da China (CNSA, na sigla em inglês).

Em 24 de novembro, a China lançou a sonda Chang'e-5, composta por um orbitador, um pousador, um ascensor e um retornador.

Às 22h57 de terça-feira, a combinação de pousador e ascensor da Chang'e-5, de cerca de 15 quilômetros acima da superfície lunar, iniciou uma descida motorizada com a ativação de um motor de empuxo variável. Sua velocidade vertical relativa à Lua foi reduzida de 1,7 quilômetro por segundo para zero.

A sonda foi ajustada e se aproximou da superfície lunar durante a descida.

Depois de detectar e identificar obstáculos automaticamente, a sonda selecionou o local e pousou no norte do Mons Rumker no Oceanus Procellarum, também conhecido como Oceano das Tempestades, no lado próximo da Lua.

Durante o processo de pouso, as câmeras a bordo do módulo de pouso tiraram imagens da área de pouso, informou a CNSA.

Sob o controle em terra, a sonda realizou uma série de verificações de status e configurações, preparando-se para cerca de 48 horas de trabalho na superfície da Lua.

Espera-se que cerca de dois quilos de amostras sejam coletadas e lacradas em um recipiente. Em seguida, o ascensor vai decolar e acoplar com a combinação orbitador-retornador em órbita. Depois que as amostras forem transferidas para o retornador, o ascensor se separará do orbitador-retornador.

O orbitador deve levar o retornador de volta à Terra. O retornador está programado para reentrar na atmosfera e pousar na Bandeira de Siziwang, na Região Autônoma da Mongólia Interior, no norte da China.

