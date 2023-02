Soros, que fabricou Maidan, diz que a derrota russa na Ucrânia desencadearia a dissolução do "império russo"

Apoie o 247

247 - O financista bilionário George Soros, que orquestrou a desestabilização da Ucrânia em 2013, disse na quinta-feira (16) que se a Rússia fosse derrotada na guerra da Ucrânia, isso resultaria na dissolução do que ele chamou de "império russo", algo que ele disse que seria saudado pelas ex-repúblicas soviéticas.

Soros disse que os Estados Unidos apoiariam a Ucrânia, mas que o presidente Joe Biden alertou o ucraniano Volodymyr Zelensky que há limites e que a Terceira Guerra Mundial precisa ser evitada. Soros não revelou a fonte de suas informações.



Um gerente de fundos de hedge que se tornou patrocinador de movimentos em prol do conceito de "sociedade aberta", Soros disse que o Exército russo é mal liderado, mal equipado e desmoralizado, mas que o presidente Vladimir Putin recorreu ao grupo mercenário Wagner para frustrar os militares ucranianos.

"Os países da antiga União Soviética mal podem esperar para ver os russos derrotados na Ucrânia porque querem afirmar sua independência", disse Soros na Conferência de Segurança de Munique, de acordo com o texto de seu discurso divulgado por seu escritório.



"Isso significa que uma vitória ucraniana resultaria na dissolução do império russo. A Rússia não representaria mais uma ameaça para a Europa e para o mundo", disse ele. "Isso seria uma grande mudança para melhor".

Sobre a China, Soros disse que a estratégia 'zero-Covid' abalou a confiança no Partido Comunista.



"A situação atual preenche todas as pré-condições para mudança de regime ou revolução", disse Soros sobre a China. "Mas este é apenas o começo de um processo opaco, cujas repercussões serão sentidas por um longo período de tempo".



"No curto prazo, é provável que Xi permaneça no poder porque está no controle firme de todos os instrumentos de repressão", disse Soros.



"Mas estou convencido de que Xi não permanecerá no cargo por toda a vida e, enquanto estiver no cargo, a China não se tornará a força militar e política dominante que Xi almeja".



Soros aponta a Rússia e a China como os principais membros de um grupo de ascendentes "sociedades fechadas" onde o indivíduo seria subserviente ao estado. (Com Reuters).

