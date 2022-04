Sputnik: ataque terrorista na Transnístria foi realizado por 3 pessoas provenientes da Ucrânia

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira, 26, explosões na Transnístria danificaram antenas que retransmitiam estações de rádios russas.

Segundo fontes ouvidas pela agência Sputnik, o ataque terrorista na região foi realizado por três pessoas provenientes da Ucrânia.

Além disso, uma fonte do governo local informou que Kiev está tentando envolver a Moldávia no conflito, e que isso é evidenciado pelo disparo de projéteis e pelos ataques terroristas.

"Os ataques terroristas foram realizados por três pessoas ainda não identificadas, que vieram [...] da Ucrânia perto do povoado de Novovladimirovka, a oito quilômetros ao norte de Tiraspol", afirmou.

Na segunda-feira, 25, conforme os dados preliminares do Ministério do Interior da república, o prédio do Ministério de Segurança do Estado em Tiraspol foi alvejado duas vezes por um lança-granadas antitanque portátil. Os vidros dos andares superiores foram quebrados.

As autoridades da autoproclamada república estabelecerão postos de controle nas cidades, informou o presidente Vadim Krasnoselsky após uma reunião do Conselho de Segurança da república nesta terça.



"Pontos de controle serão estabelecidos na entrada das cidades da república. O transporte de automóveis e os cidadãos serão inspecionados seletivamente durante o dia, enquanto as medidas de controle à noite serão aplicadas a todas as pessoas que chegarem a uma área povoada", disse a assessoria de Krasnoselsky, conforme a agência TASS.



Membros do Conselho de Segurança da Transnístria disseram na terça que o nível de perigo se tornou crítico na república e declararam alerta de terror intensificado por 15 dias.

