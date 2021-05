Sputnik V é confiável como um fuzil AK-47, diz Putin

“Tão simples e confiáveis quanto um fuzil Kalashnikov”, afirmou o presidente russo comparando a vacina a um símbolo soviético, o Kalashnikov, também conhecido pela sigla AK-47, o fuzil mais vendido no mundo edit

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reforçou a segurança e eficácia da vacina Sputnik V. Durante reunião com a cúpula de seu governo em Moscou, Putin afirmou que, embora o Ocidente tenha produzido o que ele chamou de vacinas inovadoras, os imunizantes russos são mais seguros e confiáveis.

“Tão simples e confiáveis quanto um fuzil Kalashnikov”, afirmou o presidente russo comparando a vacina a um símbolo soviético, o Kalashnikov, também conhecido pela sigla AK-47, o fuzil mais vendido no mundo.

Putin afirmou ainda que o país está produzindo uma nova vacina contra a Covid-19, chamada Sputnik Light, que requer a aplicação de apenas uma dose.

Segundo comunicado do fundo soberano da Rússia, responsável por financiar o desenvolvimento das vacinas no país, o novo imunizante tem uma eficácia de 79.4% —em comparação, a da Sputnik V é de 91.6% com duas doses.

O presidente russo afirmou também ser favorável à quebra das patentes das vacinas contra o coronavírus. A declaração vem um dia após o presidente dos EUA, Joe Biden, defender a quebra das patentes, mudando a posição histórica do paíssobre o tema.

