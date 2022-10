Steve Bannon é condenado a quatro meses por desacato ao Congresso

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, (Reuters) - Steve Bannon, uma figura proeminente da direita norte-americana que atuou como estrategista sênior do ex-presidente Donald Trump, foi sentenciado por um juiz nesta sexta-feira a quatro meses de prisão por se recusar a cooperar com legisladores que investigavam a última ano do ataque ao Capitólio dos EUA por uma multidão pró-Trump.

O juiz distrital dos EUA, Carl Nichols, durante uma audiência de sentença, também ordenou que Bannon pagasse uma multa de US$ 6.500. Bannon foi condenado por um júri em julho por duas acusações de desacato ao Congresso por não fornecer documentos ou testemunhos. Cada uma das duas acusações foi punida com um mínimo de um mês e um máximo de um ano de prisão e uma multa de até US$ 100.000.

Na segunda-feira, os promotores pediram ao juiz que sentenciasse Bannon a seis meses de prisão, enquanto os advogados de Bannon buscavam liberdade condicional.

O procurador JP Cooney disse na audiência de sexta-feira que Bannon escolheu "tocar o nariz no Congresso". Ele "não está acima da lei, e é isso que torna este caso importante", disse Cooney.

Um júri de oito homens e quatro mulheres condenou Bannon por se recusar a testemunhar ou fornecer documentos intimados pelo comitê seleto da Câmara dos Deputados que investiga o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e os esforços dos aliados de Trump para reverter sua derrota nas eleições de 2020.

Bannon, de 68 anos, foi um dos principais conselheiros da campanha presidencial do republicano Trump em 2016, depois atuou como estrategista-chefe da Casa Branca em 2017, antes de uma briga entre eles que mais tarde foi corrigida. Bannon ajudou a articular o populismo de direita "America First" e a forte oposição à imigração que ajudou a definir a presidência de Trump. Bannon desempenhou um papel instrumental na mídia de direita e promoveu causas e candidatos de direita nos Estados Unidos e no exterior.

Uma multidão pró-Trump invadiu o Capitólio e atacou a polícia com bastões, marretas, mastros de bandeira, dispositivos Taser, irritantes químicos, canos de metal, pedras, guarda-corpos de metal e outras armas em um esforço fracassado para bloquear a certificação do Congresso de sua derrota nas eleições de 2020 para O democrata Joe Biden.

Bannon se recusou a se dirigir ao juiz antes da sentença na sexta-feira.

Seu advogado David Schoen, em uma longa diatribe, disse que Bannon confiou no conselho de seus advogados para não cumprir uma intimação do Congresso depois que Trump invocou o privilégio executivo, uma doutrina legal que protege algumas comunicações da Casa Branca de divulgação.

"Um desprezo mais flagrante do Congresso teria sido dizer 'Dane-se Congresso, pegue sua intimação e enfie-a!'", disse Schoen.

De acordo com o comitê de 6 de janeiro, Bannon falou com Trump pelo menos duas vezes no dia anterior ao ataque, participou de uma reunião de planejamento em um hotel em Washington e disse em seu podcast de direita que "o inferno vai acontecer amanhã".

Em seu julgamento, os promotores chamaram apenas duas testemunhas, enquanto a equipe de defesa de Bannon não chamou nenhuma. Bannon optou por não testemunhar. Os advogados de Bannon disseram que vão recorrer de sua condenação.

A defesa de Bannon foi prejudicada por decisões de Nichols que o impediram de afirmar que ele se baseava em reivindicações de privilégio executivo e argumentando que ele se baseava no conselho de seu advogado.

Os líderes do comitê chamaram a condenação de Bannon de uma vitória para o Estado de Direito. Bannon procurou retratar as acusações criminais como politicamente motivadas, atacando Biden e o procurador-geral Merrick Garland, enquanto dizia: "Eles pegaram o cara errado em seu tempo".

O comitê liderado pelos democratas buscou depoimentos de dezenas de pessoas na órbita de Trump. Além de Bannon, os promotores acusaram o ex-assessor de Trump na Casa Branca, Peter Navarro, de desacato ao Congresso por desafiar uma intimação do mesmo comitê, com data de julgamento marcada para 17 de novembro. Navarro se declarou inocente.

A sentença de sexta-feira não acaba com os problemas legais de Bannon. Ele foi indiciado no estado de Nova York em setembro por acusações de lavagem de dinheiro e conspiração, com promotores acusando-o de enganar doadores dando dinheiro para ajudar a construir o prometido muro de Trump ao longo da fronteira EUA-México. Bannon, que se declarou inocente, pode pegar até 15 anos de prisão se for condenado por essas acusações. Trump perdoou Bannon no ano passado por acusações federais semelhantes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.