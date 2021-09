Steve Bannon programa estreia internacional de filme sobre a ascensão do fascismo bolsonarista

Apoie o 247

247 – "O documentário sobre a ascensão de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil produzido pelo cineasta pernambucano Josias Teófilo terá estreia internacional em Washington, nos Estados Unidos, em novembro, com o nome de 'The Brazilian Revolution'. A sessão será organizada por Steve Bannon, que foi estrategista-chefe da Casa Branca no governo de Donald Trump​", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna.

"Em junho, Bannon enviou vídeo ao cineasta afirmando que tinha interesse em distribuir o longa pelos EUA —os detalhes foram acertados nesta semana, segundo Teófilo", aponta ainda a colunista da Folha de S. Paulo .

