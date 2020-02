Steve Bannon promove banquete com populistas da extrema-direita, com a presença de Eduardo Bolsonaro

Evento aconteceu em frente à Casa Branca e teve presença de europeus e latino-americanos com ideias semelhantes para planejar a próxima onda global do populismo de direita edit

247 - O idealizador da campanha vitoriosa de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, Steve Bannon, organizou um jantar para líderes populistas da extrema-direita na noite de quarta-feira 26.

Estiveram presentes, entre outros nomes da Europa e da América Latina, o britânico Nigel Farage (figura-chave no movimento que levou ao Brexit), o eurodeputado francês Jérôme Rivière, o candidato presidencial mexicano Eduardo Verastegui, e o brasileiro Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, que postou fotos do evento no Twitter.

O jantar aconteceu em frente à Casa Branca e, segundo reportagem da agência Bloomberg, reuniu políticos de ideias semelhantes para planejar a próxima onda global do populismo de direita, como a que elegeu Trump e Bolsonaro.

Na reunião, Eduardo Bolsonaro destacou a “ponte” ideológica entre seu pai e Trump, que, segundo ele, compartilha uma agenda e abordagem nacionalista, de acordo com uma gravação do evento ouvida pela Bloomberg News.

"Todo grande movimento começa com um 1º passo. Ontem no jantar oferecido por Steve Bannon pudemos ouvir pela ótica de conservadores latino-americanos e europeus suas perspectivas de seus países. Além de enriquecer nossos conhecimentos nos dá energia: NÃO ESTAMOS SOZINHOS NO MUNDO...", postou Eduardo no Twitter nesta quinta-feira 28.

Todo grande movimento começa com um 1º passo.Ontem no jantar oferecido por Steve Bannon pudemos ouvir pela ótica de conservadores latinoamericanos e europeus suas perspectivas de seus países. Além de enriquecer nossos conhecimentos nos dá energia: NÃO ESTAMOS SOZINHOS NO MUNDO... pic.twitter.com/QSRKfq34N9 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 27, 2020