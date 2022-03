Stoltenberg: "Otan treinou dezenas de milhares de tropas ucranianas desde 2014"

Apoie o 247

RT - O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse na quarta-feira que o bloco tem ajudado a aumentar as capacidades militares da Ucrânia há anos.

"Os aliados da OTAN treinaram dezenas de milhares de tropas ucranianas desde 2014, e agora [essas tropas] estão na linha de frente lutando contra as forças invasoras", disse o chefe da organização durante uma entrevista coletiva um dia antes dos membros da Aliança se reunirem de forma extraordinária amanhã em Bruxelas.

Stoltenberg também enfatizou que a ajuda da OTAN a Kiev "se provou ser extremamente importante e crítica".

"É antes de tudo a coragem das forças ucranianas, do povo ucraniano e da liderança ucraniana que lhes permitiu resistir e lutar contra a invasão russa. Mas, ao mesmo tempo, o apoio que receberam ao longo de muitos anos provou ser extremamente importante e crítico", disse o secretário, expressando a esperança de que os líderes do bloco "discutam como continuar a apoiar" a Ucrânia. Em particular, ele especificou que esse apoio consistirá em "assistência de segurança cibernética, bem como equipamentos para ajudar a Ucrânia a se proteger contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares".

Ao mesmo tempo, Stoltenberg rejeitou que a Aliança discuta a adesão de Kiev. "Aderir à Otan não está na agenda, mas o apoio à Ucrânia é uma prioridade absoluta", disse ele.

Na mesma aparição, o secretário-geral da Otan reiterou que o bloco não enviará tropas para a Ucrânia. "A OTAN não é parte no conflito, mas fornece apoio à Ucrânia [...] Devemos entender que é importante apoiar a Ucrânia, mas também é importante evitar uma guerra entre a Federação Russa e a OTAN. Portanto, dissemos claramente que não enviaríamos tropas para a Ucrânia", disse ele.

No início de março, Stoltenberg rejeitou a culpa da OTAN pela situação da Ucrânia e disse que não havia nenhuma provocação no desejo de Kiev de se juntar à Aliança.

