Stormy Daniels diz que Trump não deveria ir para a prisão por caso de suborno

(Reuters) - Stormy Daniels, a estrela pornô que está no centro do processo criminal contra Donald Trump, disse que não acha que o ex-presidente norte-americano deveria ir para a prisão se for condenado por ocultar pagamentos que fez a ela.

“Não acho que seus crimes contra mim sejam dignos de prisão. Acredito que as outras coisas que ele fez, caso ele seja considerado culpado, com certeza", disse Daniels, 44, em entrevista ao apresentador Piers Morgan, no programa Fox Nation, que vai ao ar nesta quinta-feira.

Trump foi indiciado em Nova York na terça-feira com 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais sobre alegações de que ele orquestrou pagamentos de suborno a Daniels e à ex-modelo da Playboy Karen McDougal antes da eleição de 2016 para suprimir a publicação de seus supostos encontros sexuais com ele.

Trump, de 76 anos, também enfrenta investigações criminais em Washington por tentar reverter sua derrota nas eleições de 2020 e manipular documentos sigilosos, e uma investigação criminal separada na Geórgia sobre sua tentativa de anular sua derrota naquele Estado.

Promotores em Manhattan acusaram Trump, o primeiro presidente ou ex-presidente dos EUA a enfrentar acusações criminais por tentar esconder uma violação da legislação eleitoral durante sua bem-sucedida campanha de 2016.

Trump, o favorito na disputa pela indicação republicana em 2024, nega ter tido um caso com Daniels, mas reconheceu o pagamento.

A próxima audiência do caso está marcada para 4 de dezembro. Especialistas jurídicos disseram que um julgamento pode demorar um ano para começar, e que uma acusação ou mesmo uma condenação não impediria legalmente Trump de concorrer à Presidência.

