Submarino da Marinha Real britânica estaria pronto para atacar Irã se guerra eclodir

Um submarino nuclear da Marinha Real do Reino Unido, armado com mísseis de cruzeiro Tomahawk, estaria em posição de atacar o Irã, comentou um oficial britânico ao tabloide The Sun

247 - Após o aumento das tensões no Oriente Médio com o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, o Reino Unido já teria um submarino nuclear da classe Astute no golfo Pérsico em um local que capacita seus mísseis Tomahawk a atingirem aLvos no Irtã.

Conforme o tabloide The Sun, um oficial britânico, cuja identidade não foi revelada, teria dito que o submarino pode ser usado em um ataque contra o país persa.

"Não haverá um primeiro ataque, mas todas as precauções estão sendo tomadas, dependendo de como o Irã reage à morte de Soleimani", disse a fonte.

É válido ressaltar que a classe Astute é considerada o tipo de submarino mais avançado da Marinha Real Britânica, informa Sputnik.

De acordo com a mídia, o Reino Unido mantém constantemente um submarino no golfo Pérsico. A última vez que o país disparou seus mísseis Tomahawk foi durante uma ofensiva contra o ex-presidente líbio Muammar Kadhafi em 2011 na Líbia.