Subnotificação na Espanha: 3 mil mortes por coronavírus não notificadas só em Madri

247 - A edição espanhola do jornal El País informou na tarde desta terça (7) que há sinais claros de subnotificação nas mortes por coronavírus na Espanha. Os dados sobre as mortes registradas apenas em Madri na segunda quinzena de março sugerem que o número real seria de mais 3 mil mortes, além das 14.555 reconhecidas oficialmente.

As 3 mil mortes a mais apontadas por El País restringem-se a Madri; não há estimativas quanto à subnotificação no resto da Espanha.

A explicação para a diferença nas estatísticas das mortes, segundo as jornalistas Reyes Rincón e Elena Sevillano , estaria “no registro do caso de morte por coronavírus. O Ministério da Saúde pede às prefeituras que comuniquem seus números de mortes confirmadas pelo Covid-19, ou seja, nas estatísticas oficiais, apenas aparecem os casos em que a infecção foi confirmada por meio de um teste diagnóstico. Isso, por definição, exclui todos aqueles que morreram em casas de repouso ou que não entraram em um hospital e pessoas que morreram em suas casas sem serem testadas. Nesses casos, a causa da morte listada no atestado de óbito não é o coronavírus, mas a parada cardiorrespiratória ou insuficiência respiratória”.



