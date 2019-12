Sucesso do Liverpool "se baseia em socialismo", diz diretor executivo do clube

Segundo o diretor executivo do Liverpool, o sucesso do clube se deve à tradição socialista da cidade inglesa que dá nome ao clube, bem como ao histórico técnico Bill Shankly. "Era um verdadeiro socialista que acreditava que o futebol consistia em trabalhar em conjunto”, afirmou. Neste domingo, 21, Liverpool se tornou campeão mundial ao derrotar o Flamengo por 1 a 0 edit

247 - O diretor executivo do Liverpool, Peter Moore, avaliou em entrevista ao jornal El País que o sucesso do clube, que se tornou campeão mundial neste domingo (21) derrotando o Flamengo, tem a ver com valores socialistas que se relacionam com a base operária da cidade que dá nome ao clube.

Segundo Peter Morre, também contribuiu para este sucesso o histórico técnico Bill Shankly, que era socialista. "Tivemos essa incrível figura histórica no Liverpool: Bill Shankly, um treinador socialista de Escócia que estabeleceu as bases. Ainda hoje, quando falamos de negócios, perguntamos: ‘O que faria Shankly? O que diria Bill nesta situação?’. Era um verdadeiro socialista que acreditava que o futebol consistia em trabalhar em conjunto”, declara Moore em entrevista publicada em outubro deste ano.

Ele também destaca os aspectos locais que fazem do Liverppol um clube “socialista”. “Há uma faixa na The Kop [famoso setor de arquibancada do Anfield] que diz: ‘A união faz a força’. Liverpool é uma cidade socialista, de tradição operária, muito unida ao porto. Já foi o porto mais movimentado do planeta. Isso mudou, mas permanece, até certo ponto, o sentido da unidade e da insularidade”, avalia.