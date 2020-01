Sucessor de Soleimani jura vingança após assassinato comandado por Trump

Sputinik – O sucessor do general Qassem Soleimani no comando da Força Quds, do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, Esmail Ghaani, prometeu "vingança" contra a morte do líder iraniano.

"Deus todo poderoso prometeu se vingar, e Deus é o maior vingador. Certamente ações serão tomadas", disse Ghaani em uma entrevista para a emissora estatal iraniana, segundo citado pela agência AP.

Ghaani, que anteriormente ocupava o cargo de comandante-adjunto da unidade, foi designado pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, na última sexta-feira (3), mesmo dia em que Soleimani foi morto em um bombardeio efetuado pelos Estados Unidos em Bagdá.

'Continuar caminho do mártir Soleimani'

"Prometemos continuar no caminho do mártir Soleimani tão firmemente quanto antes com ajuda de Deus, em troca por seu martírio pretendemos expulsar a América da região", acrescentou Ghaani, que por sua atuação na Força Quads sofre sanções dos EUA desde 2012.

Desde a operação que executou o general, um dos líderes mais influentes do Irã e do Oriente Médio, a região vive uma escalada de tensão . Milhares de iranianos protestaram contra a operação norte-americana e renderam homenagens a Soleimani.

Os EUA, por sua vez, afirmam que têm 52 alvos iranianos identificados e prontos para serem atingidos.