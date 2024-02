Suécia anuncia fim da investigação sobre as explosões nos gasodutos Nord Stream

Apoie o 247

247 - A Suécia concluiu a investigação sobre as explosões nos gasodutos Nord Stream, disse a Procuradoria-Geral do país nórdico nesta quarta-feira (7), informa a Sputnik.

"A conclusão da investigação é que a jurisdição sueca não se aplica e que a investigação, portanto, deve ser encerrada", disse a autoridade em um comunicado, acrescentando que "as autoridades têm uma visão clara do incidente e que nada surgiu para indicar que a Suécia ou cidadãos suecos estiveram envolvidos no ataque".

A autoridade de acusação disse que o fato de o ato de sabotagem nos gasodutos não ter sido direcionado contra os interesses da Suécia estava entre os motivos para terminar a investigação.

A Suécia entregou os materiais sobre as explosões nos gasodutos Nord Stream para a Alemanha para sua investigação sobre o assunto, disse o promotor público sueco Mats Ljungqvist na quarta-feira.

"Tivemos uma cooperação aprofundada com a investigação conduzida pelas autoridades alemãs. No âmbito desta cooperação jurídica, pudemos entregar material que pode ser usado como evidência na investigação alemã", disse Ljungqvist.

A Alemanha continua investigando as explosões nos gasodutos Nord Stream, e a Suécia não pode mais comentar sobre a cooperação no caso, disse o oficial.

"A investigação alemã continua e devido ao sigilo que prevalece na cooperação jurídica internacional, não posso comentar mais sobre a cooperação que ocorreu. Com referência a isso, também não poderei comentar mais sobre as conclusões da investigação sueca ou comentar sobre quaisquer pessoas suspeitas na investigação sueca", disse Ljungqvist.

Posteriormente, o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit, na quarta-feira, disse que Berlim está interessado em investigar a sabotagem nos oleodutos Nord Stream.

"Ainda estamos muito interessados ​​em que este crime seja resolvido. Também é óbvio que tomamos nota do que os investigadores suecos relataram hoje", disse Hebestreit aos jornalistas.



O lado sueco transmitiu os resultados da investigação à Alemanha, acrescentou o porta-voz.

KREMLIN REAGE - A recusa da Suécia em investigar as explosões nos gasodutos Nord Stream é notável, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na quarta-feira.

"A Alemanha é um país que perdeu um ativo muito importante, houve empresas alemãs que participaram de uma joint venture que era a operadora daqueles tubos que foram explodidos como resultado deste ato de sabotagem terrorista contra infraestrutura crítica. Muitos dados foram publicados sobre quem poderia estar por trás disso, então, claro, a decisão é notável. E é notável que dessa forma ela [a investigação] foi encerrada," disse Peskov a repórteres.

A Rússia monitorará como a Alemanha reagirá à investigação, acrescentou o porta-voz.

ENTENDA O CASO - Os gasodutos Nord Stream, construídos para entregar gás sob o Mar Báltico da Rússia para a Alemanha, foram atingidos por explosões em setembro de 2022. A Nord Stream AG disse que o dano foi sem precedentes e era impossível estimar o prazo para os reparos. Dinamarca, Alemanha e Noruega excluíram a Rússia de suas investigações sobre os ataques, levando Moscou a iniciar sua própria investigação. Oficiais russos caracterizaram os ataques como terrorismo internacional.

Ainda não foram anunciados resultados oficiais das investigações, mas o jornalista investigativo americano ganhador do Prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, publicou um relatório em fevereiro de 2023, dizendo que as explosões foram organizadas pelo governo dos EUA com a assistência das autoridades da Noruega. Washington negou qualquer envolvimento no ataque.

