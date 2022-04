Suíça bloqueia plano de armas da Alemanha na Ucrânia

A Suíça proibiu a entrega de munição usada pelos veículos de combate de infantaria Marder da Alemanha, de acordo com um jornal suíço edit

RT - A Suíça supostamente frustrou os planos alemães de reexportar munição, fabricada no país, para a Ucrânia, informou a mídia local no domingo, citando a Secretaria de Estado de Assuntos Econômicos (Seco) do país. A nação alpina citou seu status neutro e legislação que proíbe entregas de armas para zonas de conflito.

O fato de que o fabricante de automóveis e armas Rheinmetall, com sede em Dusseldorf, que constrói veículos de combate de infantaria Marder (IFVs) para o exército alemão, usa munição produzida na Suíça aparentemente emergiu como um obstáculo para os últimos planos de Berlim de fornecer munição para Kiev.

“A Seco recebeu dois pedidos da Alemanha para passar munição [que] recebeu anteriormente da Suíça para a Ucrânia” , confirmou o secretariado ao jornal suíço Sonntags Zeitung no domingo. Ambos os pedidos “foram rejeitados com referência à neutralidade suíça e aos critérios de rejeição da legislação sobre equipamentos militares”, acrescentaram as autoridades suíças.

A lei suíça exige que Berna dê seu consentimento a qualquer reexportação de armas e proíbe entregas de armas para zonas de conflito. A Suíça aderiu às sanções anti-Rússia em um raro afastamento de sua estrita política de neutralidade depois que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia, mas ainda tem sido inflexível em sua neutralidade quando se trata de qualquer ajuda militar à Ucrânia.

De acordo com a mídia, o veto suíço sobre a reexportação de munição provocou raiva na Alemanha por ter supostamente impossibilitado o envio de qualquer IFV Marder para a Ucrânia. Berlim nunca anunciou oficialmente nenhum desses planos, no entanto.

O governo alemão tem sido criticado por outros membros da Otan, particularmente a Polônia, por supostamente não fazer o suficiente para apoiar a Ucrânia. A questão até causou algumas tensões dentro do gabinete.

No início de abril, o chanceler Olaf Scholz disse que a Alemanha enviaria apenas armas “corretas e razoáveis” para Kiev, acrescentando que não havia planos de enviar armas “ofensivas” , como tanques, que a Ucrânia solicitou repetidamente. A ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock então instou o Ocidente a fornecer armamento pesado a Kiev e pareceu criticar Scholz, enfatizando que “agora não é hora de desculpas”.

Inicialmente, Berlim forneceu à Ucrânia 1.000 armas antitanque e 500 mísseis antiaéreos Stinger. Em meados de março, a Alemanha disse que, devido a riscos de segurança, não divulgaria mais informações sobre o fornecimento de armas para a Ucrânia. Em meados de abril, Berlim anunciou que alocaria US$ 2,1 bilhões adicionais para gastos militares, a maior parte destinada à ajuda à Ucrânia.

No sábado, no entanto, um grupo de políticos e figuras públicas alemãs, incluindo ex-deputados e um ex-secretário-geral adjunto da ONU, pediu ao seu governo que cesse a entrega de ajuda militar à Ucrânia e, em vez disso, trabalhe para convencer Kiev a abandonar sua resistência militar na região. nome da paz e do diálogo.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

