Super Terça coloca eleição americana sob atenção máxima

247 - A Super Terça é considerado o dia mais importante das primárias, sobretudo porque dois dos maiores estados do país (Califórnia e Texas) escolhem seus delegados, 494 e 261, respectivamente.

A reportagem do site InfoMoney destaca que serão "1.357 em disputa, de um total de 4.750 em toda primária. Considerando que apenas 5% dos delegados já foram definidos, cerca de um terço dos delegados restantes serão definidos na terça, sendo que, para ser escolhido, um pré-candidato precisa conseguir 1.991 delegados."

A matéria ainda explica que "no processo eleitoral americano, os eleitores de cada estado (ainda votem em candidatos específicos) elegem os chamados delegados no Colégio Eleitoral. São estes os responsáveis pela escolha final do candidato, quando apenas chancelam a escolha dos eleitores na Convenção do partido, que acontece em julho. Quanto maior o estado, mais delegados ele possui."