Suprema Corte da Espanha decide que pagar dívida com boquete é legal

Metrópoles - A Justiça da Espanha julgou um caso peculiar de pagamento de dívidas. Uma mulher recorreu à Suprema Corte do país, equivalente ao Supremo Tribunal Federal (STF) no Brasil, para validar a quitação de R$ 96,3 mil com boquetes.

Segundo relata na ação, a mulher teria feito um acordo com seu ex-cunhado para quitar o valor com os atos sexuais. O tribunal não viu ilegalidade no pagamento, pois considerou que houve consenso entre as partes.

A mulher acionou a Justiça depois de pagar pela dívida por 16 meses consecutivos. Ela passou a se recusar a fazer os boquetes e o ex-cunhado pediu a quitação da dívida em dinheiro.

