Suprema Corte dos EUA deve permitir candidatura de Trump

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters – A Suprema Corte dos Estados Unidos está inclinada a permitir a candidatura de Donald Trump nas eleições primárias republicanas do Colorado. Os juízes demonstraram ceticismo em relação à decisão anterior que desqualificava Trump da cédula eleitoral do estado por sua suposta participação na insurreição de 2021 no Capitólio. Durante os argumentos, tanto juízes conservadores quanto liberais expressaram preocupações sobre o impacto que essa desqualificação teria nas eleições presidenciais em todo o país, sugerindo que a legislação do Congresso pode ser necessária para aplicar a Seção 3 da 14ª Emenda da Constituição dos EUA.

Os argumentos apresentados perante a Suprema Corte destacaram a importância de permitir que os eleitores tenham a oportunidade de decidir sobre os candidatos, em vez de permitir que um único estado influencie o resultado das eleições presidenciais. Embora Trump não tenha comparecido aos argumentos, seus advogados enfatizaram que a desqualificação proposta teria implicações significativas para a democracia e o processo eleitoral nos Estados Unidos. A possibilidade de Trump ser impedido de concorrer em outros estados também foi discutida, com Maine já tendo decidido barrar sua candidatura, aguardando o desfecho da decisão do Colorado.

continua após o anúncio

Após os argumentos, Trump expressou confiança na força de seus argumentos legais e na imparcialidade da Suprema Corte. O caso, que se tornou parte de uma disputa política mais ampla, destaca a importância da interpretação da Constituição dos EUA em relação aos direitos políticos dos ex-presidentes e às implicações legais de suas ações durante o mandato. A decisão da Suprema Corte sobre a candidatura de Trump poderá ter ramificações significativas para o processo político e eleitoral nos Estados Unidos, afetando diretamente a dinâmica das eleições presidenciais futuras.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: