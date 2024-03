Suprema Corte dos EUA reverte decisão que tirava Trump das cédulas da eleição no Colorado

Trump também foi barrado da cédula em Maine e Illinois com base na 14ª Emenda, em decisões que foram suspensas aguardando a decisão da Suprema Corte no caso do Colorado edit

Reuters - A Suprema Corte dos EUA entregou a Donald Trump uma grande vitória nesta segunda-feira enquanto ele faz campanha para recuperar a presidência, revertendo uma decisão judicial que o havia excluído da cédula do Colorado sob uma disposição constitucional envolvendo insurreição por incitar e apoiar o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Os juízes unanimemente reverteram uma decisão de 19 de dezembro pelo tribunal mais alto do Colorado de tirar Trump da cédula das primárias republicanas do estado na terça-feira após encontrar que a 14ª Emenda da Constituição dos EUA o desqualificava para voltar a ocupar cargos públicos.

Trump é o favorito à indicação republicana para desafiar o presidente democrata Joe Biden na eleição dos EUA em 5 de novembro.

Sua única rival restante para a indicação de seu partido é a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley.

Trump também foi barrado da cédula em Maine e Illinois com base na 14ª Emenda, mas essas decisões foram suspensas aguardando a decisão da Suprema Corte no caso do Colorado.

A elegibilidade de Trump foi contestada na justiça por um grupo de seis eleitores no Colorado - quatro republicanos e dois independentes - que o retrataram como uma ameaça à democracia americana e buscaram responsabilizá-lo pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, por seus apoiadores.

Os autores foram apoiados pelo Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, um grupo de vigilância liberal.

A decisão foi tomada na véspera da Super Terça, o dia no ciclo de primárias presidenciais dos EUA em que a maioria dos estados realiza as disputas de nomeação partidária. À medida que processos judiciais buscando desqualificar Trump surgiram em todo o país, era importante para sua candidatura superar quaisquer obstáculos para aparecer na cédula em todos os 50 estados.

A Suprema Corte resolveu a disputa da cédula do Colorado rapidamente, uma linha do tempo que contrasta com seu manejo mais lento da tentativa de Trump de obter imunidade de acusação criminal em um caso federal no qual ele enfrenta acusações por tentar reverter sua derrota nas eleições de 2020. O julgamento de Trump foi suspenso aguardando o resultado da decisão da Suprema Corte - um benefício para ele enquanto faz campanha contra Biden.

Na disputa do Colorado, os juízes concordaram em analisar o caso apenas dois dias depois que Trump entrou com seu recurso, aceleraram os argumentos e emitiram a opinião escrita em pouco mais de dois meses.

Os juízes no caso de imunidade em dezembro recusaram um pedido para acelerar a resolução do assunto antes que um tribunal inferior se pronunciasse, e na semana passada concordaram em analisar o assunto depois que os tribunais inferiores haviam decidido - marcando os argumentos para ocorrerem no final de abril, uma linha do tempo muito mais longa.

A maioria conservadora de 6-3 da Suprema Corte inclui três indicados por Trump. Desde a decisão no caso histórico Bush v. Gore, que entregou a eleição contestada de 2000 nos EUA ao republicano George W. Bush sobre o democrata Al Gore, a corte não teve um papel tão central em uma corrida presidencial.

A Seção 3 da 14ª Emenda proíbe de ocupar cargos "oficiais dos Estados Unidos" quem prestou um juramento "para apoiar a Constituição dos Estados Unidos" e depois "se envolveu em insurreição ou rebelião contra a mesma, ou deu ajuda ou conforto aos inimigos dela".

Numa tentativa de evitar que o Congresso certificasse a vitória eleitoral de Biden em 2020, apoiadores de Trump atacaram a polícia, romperam barricadas e invadiram o Capitólio. Trump fez um discurso incendiário aos apoiadores antes, repetindo suas falsas alegações de fraude eleitoral generalizada e dizendo-lhes para irem ao Capitólio e "lutarem como o inferno". Ele então por horas recusou-se a pedir à multidão que parasse.

A 14ª Emenda foi ratificada após a Guerra Civil de 1861-1865, na qual estados do Sul secessionistas que permitiam a prática da escravidão se rebelaram contra o governo dos EUA.

Ao decidir contra Trump, o tribunal mais alto do Colorado citou o "clima geral de violência política que o presidente Trump criou" e que ele ajudou "o propósito ilegal comum dos insurrecionistas de impedir a transferência pacífica de poder neste país".

A Suprema Corte ouviu os argumentos em 8 de fevereiro. O advogado de Trump argumentou que ele não está sujeito à linguagem de desqualificação porque um presidente não é um "oficial dos Estados Unidos", que a disposição não pode ser aplicada pelos tribunais na ausência de legislação do Congresso, e que o que ocorreu em 6 de janeiro foi vergonhoso, criminoso e violento, mas não uma insurreição.

Muitos republicanos denunciaram a campanha de desqualificação de votos como interferência eleitoral, enquanto os defensores da desqualificação afirmaram que responsabilizar constitucionalmente Trump por uma insurreição apoia os valores democráticos.

