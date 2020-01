Supremo líder do Irã aponta adjunto de Soleimani como comandante da força Quds

Ali Khamenei, supremo líder do Irã, apontou o vice-comandante da força Quds, Esmail Chaani, como novo comandante da unidade após a morte de Qasem Soleimani, nesta sexta-feira. O Irã prometeu dura vingança pelo assassinato do General Soleimani edit

247 - Nesta sexta-feira (3), o aiatolá Kamenei, ílíder supremo do Irã, nomeou o general Esmail Ghaani como comandante da força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária".

O líder supremo jurou vingança pelo assassinato do general Soleimani, informa a Sputnik.

"Na sequência do martírio do glorioso general Haj Qasem Soleimani, eu nomeio o brigadeiro-general Esmail Ghaani como comandante da força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária", afirma o aiatolá Khamenei em um comunicado.

A força Quds pertence ao Corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica e tem por missão técnicas de guerra não convencional, assim como serviços de informação e operações no exterior.

De acordo com Khamenei, a organização da força não será alterada em relação à época do antecessor de Ghaani, relata a agência Tasnim.