Suspeitos confessam participação em estupro coletivo de brasileira na Índia

Três suspeitos confessaram participação no estupro de uma brasileira no nordeste da Índia

247 - Três suspeitos confessaram participação no estupro de uma brasileira no nordeste da Índia. Os três homens foram presos ontem. Outros quatro suspeitos ainda são procurados pela polícia. Segundo relatos, Fernanda e seu marido, Vicente, estavam acampados durante a noite no distrito de Dumka, no estado de Jharkhand, quando foram atacados por um grupo de sete homens na última sexta-feira (1).

O superintendente da polícia local, Pitamber Singh Kherwar, afirmou à AFP que uma equipe especial, apoiada por oficiais forenses, foi designada para investigar o local do crime, enquanto outra equipe está empenhada na captura dos suspeitos remanescentes.

O casal, conhecido por compartilhar suas aventuras nas redes sociais enquanto viajam pelo mundo de moto, relatou o terror que enfrentaram durante o ataque. Fotos e mensagens postadas por Fernanda e Vicente em suas contas no Instagram mostram os ferimentos resultantes da agressão brutal.

