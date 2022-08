Taiwan diz que quer fornecer 'chips da democracia' aos seus parceiros

A declaração foi feita durante visita do governador Eric Holcomb, do estado de Indiana, à ilha chinesa edit

247 - A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, afirmou que quer garantir que seus parceiros tenham suprimentos confiáveis ​​de semicondutores, ou "chips de democracia". A declaração foi feita durate conversação com o governador do estado norte-americano de Indiana, Eric Holcomb, nesta segunda-feira (22), informa a Reuters. Ela disse ainda que "as ameaças" da China significam que "outras democracias" devem cooperar com Taiwan.

O governador Eric Holcomb está fazendo a terceira viagem a Taiwan este mês por uma delegação dos EUA depois que a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou a ilha e despertou dura reação da China.

Uma semana após a visita de Pelosi, cinco legisladores dos EUA, liderados pelo senador Ed Markey, visitaram Taiwan.

A China realizou extensos exercícios militares perto de Taiwan após a visita de Pelosi. Taiwan rejeita as reivindicações de soberania de Pequim.

