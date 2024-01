Taiwan pode passar de 'peão' dos EUA para vítima a qualquer momento, diz Pequim

Apoie o 247

(Sputnik) - Taiwan poderia passar de "peão" dos Estados Unidos para vítima a qualquer momento, afirmou o porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan da China, Chen Binhua, nesta quarta-feira (31).

"Os EUA seguem o princípio de 'América em primeiro lugar', então Taiwan poderia passar de peão para vítima a qualquer momento", disse o porta-voz em uma coletiva de imprensa, comentando uma declaração do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Em julho de 2023, Trump disse à Fox News que Taiwan havia tirado seus negócios de semicondutores dos Estados Unidos. Taiwan é um dos maiores fornecedores mundiais de semicondutores, usados em tudo, desde a indústria automotiva até equipamentos militares. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) é a maior fabricante de chips sob contrato do mundo.

Taiwan tem sido governada de forma independente da China continental desde 1949. Pequim considera a ilha como sua província, enquanto Taiwan, um território com seu próprio governo eleito, mantém que é um país autônomo, mas não declara independência. Pequim se opõe a quaisquer contatos oficiais de estados estrangeiros com Taipei e considera a soberania chinesa sobre a ilha indiscutível.

