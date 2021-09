Talibã adia anúncio de novo governo do Afeganistão e aeroporto de Cabul é reaberto

Composição do governo talibã poderá dar o tom para os próximos anos no Afeganistão, onde o novo regime continua enfrentando resistência edit

RFI, via Opera Mundi - Quase três semanas após o retorno do Talibã ao poder, o Afeganistão ainda aguarda o anúncio de seu novo governo, enquanto uma frente de resistência segue ativa no Vale do Panjshir. A apresentação do novo executivo, em Cabul, foi adiada mais uma vez neste sábado (04/09).

O anúncio deve ser acompanhado de perto pela população afegã e pela comunidade internacional, ainda não convencida das promessas de abertura do movimento islâmico no poder. Porém, o Talibã mais uma vez adiou o anúncio de seu governo, cuja composição poderia dar o tom para os próximos anos no Afeganistão, onde o novo regime continua enfrentando resistência.

Duas fontes do Talibã confirmaram que nenhum anúncio seria feito neste sábado sobre o futuro governo.

A situação no Panjshir, um dos últimos centros de oposição armada ao novo regime, pode explicar o atraso na apresentação do novo executivo, inicialmente previsto para ser revelado na sexta-feira (03/09).

Antigo reduto anti-Talibã, este vale, sem litoral e de difícil acesso, localizado a cerca de 80 quilômetros ao norte da capital, é palco, desde segunda-feira (30/08) e da saída das últimas tropas americanas do país, de combates entre as forças do novo regime e a Resistência da Frente Nacional (FNR).

Em Cabul, rajadas de tiros soaram na noite de sexta-feira para supostamente comemorar a vitória do Talibã em Panjshir, após rumores publicados nas redes sociais. Entretanto, o Talibã não fez nenhum comunicado oficial e um residente de Panjshir disse à AFP, por telefone, que os rumores eram falsos.

"A resistência continua"

De acordo com os serviços de emergência da capital, duas pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas por causa desses “tiros de comemoração” que levaram o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, a exortar seus apoiadores no Twitter a pararem de "atirar para o alto" e em vez disso "agradecerem a Deus".

Refugiado no Vale do Panjshir, o ex-vice-presidente, Amrullah Saleh, falou de uma "situação muito difícil" em uma mensagem de vídeo transmitida na noite de sexta-feira. Ele assegurou, no entanto, que a "resistência continuará”.

De acordo com Ahmad Massoud, que lidera a resistência no vale, o Talibã propôs atribuir duas cadeiras ao FNR no novo governo. E isso "enquanto pedíamos um futuro melhor para o Afeganistão. Nem sequer consideramos" sua oferta, acrescentou, na quarta-feira (01/09), o filho do comandante Ahmed Shah Massoud, assassinado em 2001 pela Al-Qaeda, acrescentando que o Talibã havia "escolhido o caminho da guerra "