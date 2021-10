Talibã anuncia iniciativa nacional de combate à fome e desemprego

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Talibã, que governa o Afeganistão, anunciou neste domingo (24) a criação de um programa de combate à fome e ao desemprego no país. A iniciativa consiste em distribuir trigo em troca de trabalho para dezenas de milhares de pessoas, e pretende empregar 40 mil homens em Cabul.

"Este é um passo importante na luta contra o desemprego", afirmou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, antes de declarar que os participantes terão que "trabalhar duro".

O programa terá duração de dois meses, com 11.600 toneladas de trigo distribuídas na capital e 55 mil em outras cidades importantes do país como Herate, Jalalabad ou Candaar. (Com informações do TRT News).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE