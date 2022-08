Talibã é uma realidade que não pode ser evitada, diz embaixador russo

Negociações da delegação comercial do governo Talibã com parceiros russos começarão em Moscou em 15 de agosto edit

Sputnik - O Talibã (sob sanções da ONU por terrorismo) é uma realidade no Afeganistão que não pode ser evitada, então é preciso trabalhar com eles onde atenda aos interesses nacionais da Rússia, disse o embaixador russo no Afeganistão, Dmitry Zhirnov, à Sputnik.

Ele disse que as negociações da delegação comercial do governo Talibã com parceiros russos começarão em Moscou em 15 de agosto.

"Os talibãs, independentemente de como sejam percebidos, são uma realidade que não pode ser evitada. Portanto, devemos trabalhar com eles onde convém aos nossos interesses e onde for necessário para resolver os problemas enfrentados pela Rússia", disse o embaixador russo Zhirnov à Sputnik.

De acordo com um documento obtido pelo Sputnik, o Talibã declarou 15 de agosto feriado para marcar o primeiro aniversário de sua ascensão ao poder no Afeganistão.

A população afegã enfrenta uma crise econômica, humanitária e de segurança cada vez mais profunda desde que o Talibã chegou ao poder no Afeganistão em agosto de 2021, resultando no colapso do governo civil apoiado pelos EUA e evacuações em massa.

Nader Nadery, ex-membro sênior da equipe de negociações de paz afegã e membro sênior do Instituto Asser de Direito Internacional, disse à Sputnik no início deste mês que o setor privado no Afeganistão não tem confiança suficiente para investir e o Talibã é incapaz de adotar políticas que gerariam confiança no mercado.

