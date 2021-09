Talibã proíbe barbeiros de cortarem barbas no Afeganistão

Apoie o 247

247 - O Talibã proibiu cabeleireiros na província de Helmand, no Afeganistão, de raspar ou aparar barbas. Segundo o grupo fundamentalista que tomou o poder no país em agosto, a prática está em desacordo com a lei islâmica. A polícia religiosa do Talibã disse que quem violar a regra será punido.

De acordo com reportagem do UOL, a ordem também foi emitida para barbeiros em Cabul, na capital do Afeganistão. A medida é um retorno às regras rígidas do grupo até o início dos anos 2000, quando estavam no poder e contrastam com as promessas do Talibã de moderação desde que assumiu o poder em agosto.

Ainda de acordo com a reportagem, no aviso colocado em todas as barbearias diz que "Ninguém tem o direito de reclamar". Na ordem, que chega também através de telefonemas, os barbeiros são instruídos a "parar de seguir os estilos americanos" e não raspar ou aparar a barba de ninguém.

