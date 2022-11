Talibã proíbe mulheres de visitarem parques públicos no Afeganistão

Apoie o 247

Sputnik - Nesta terça-feira (8), o Talibã (organização sob sanções da ONU por atividade terrorista) proibiu as mulheres de frequentarem parques públicos no Afeganistão, disseram representantes do parque Habib Zazai, um dos maiores da capital afegã, Cabul.

A declaração apontando a proibição cita o ministério afegão da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício. A pasta do governo controlado pelo Talibã emitiu a diretiva para todos os parques, disse a administração do Habib Zazai, pedindo desculpas aos visitantes.

Ativistas pelos direitos das mulheres afegãs reagiram à medida anunciada pelo atual governo do país asiático.

"O Talibã não quer que as mulheres sejam independentes, eles as trancam em suas casas para que parem de participar de atividades sociais e para que as mulheres desapareçam gradualmente da sociedade", disse a ativista Hila Mujtaba, à Sputnik.

No início do dia, Akif Muhajir, porta-voz do Ministério da Virtude, disse que o governo do Talibã decidiu proibir as casas de banho públicas femininas por serem contrárias à sharia, sistema legal religioso baseado no Islã.

O Talibã chegou ao poder no Afeganistão em agosto de 2021, após duas décadas de ocupação militar dos Estados Unidos. Desde então, as crises econômica, humanitária e de segurança no país se aprofundaram.

Apesar de as autoridades afegãs terem prometido a não discriminação das mulheres, o Talibã proibiu as mulheres afegãs de trabalharem fora das suas casas e introduziu a segregação baseada no gênero nas escolas, limitando a educação formas de suas cidadãs.

