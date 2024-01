Talibã salva sobreviventes de queda de avião russo no Afeganistão

Avião fretado registrado na Rússia com seis pessoas a bordo desapareceu das telas de radar no Afeganistão no fim de semana edit

247 - Um avião Falcon 10, operando um voo da Tailândia para a Rússia, caiu na província de Badakhshan, no Afeganistão, durante o fim de semana, deixando sobreviventes que foram posteriormente resgatados pelo Talibã.

O acidente, que ocorreu no distrito de Kof Ab, envolveu seis passageiros - quatro tripulantes e dois passageiros. Infelizmente, duas pessoas perderam suas vidas na tragédia. Os quatro sobreviventes foram prontamente levados para Cabul, onde receberam os primeiros socorros necessários.

De acordo com a emissora afegã Hurriyat, os esforços de resgate começaram logo após o incidente, no sábado (20), com os sobreviventes sendo evacuados do local do acidente na manhã seguinte.

O Ministério da Aviação e Transporte do Afeganistão revelou que o avião não tinha autorização para voar através do espaço aéreo do país. A mudança de rota do Falcon 10 foi atribuída a problemas técnicos que surgiram durante o voo.

O avião desapareceu dos radares perto da fronteira do Afeganistão com o Tajiquistão, levando à uma operação de busca e resgate intensa. A Rosaviatsia, reguladora federal de transporte aéreo da Rússia, confirmou o desaparecimento da aeronave e, posteriormente, o acidente. A investigação sobre o incidente continua, e a Rosaviatsia e o Comitê Investigativo da Rússia estão trabalhando em conjunto para esclarecer os detalhes e o destino dos passageiros restantes.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou que a Embaixada Russa está em contato direto com as autoridades afegãs para lidar com as consequências do acidente. Além disso, o Talibã divulgou imagens dos sobreviventes sendo resgatados. (Com informações da Sputnik).

