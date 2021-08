Talibã toma cidades no Afeganistão e Biden decide aumentar o envio de tropas para a região

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que um total de "aproximadamente 5.000" soldados norte-americanos serão enviados para organizar as evacuações e o fim da missão dos EUA após 20 anos no Afeganistão edit

247 - Neste sábado, o presidente norte-americano Joe Biden decidiu dobrar o número de tropas dos EUA no Afeganistão para ajudar na evacuação, diante do rápido avanço do Talebã.

Após consultas com sua equipe de segurança nacional, Biden disse que um total de "aproximadamente 5.000" soldados americanos - contra 3.000 - agora ajudarão a organizar as evacuações e o fim da missão dos EUA após 20 anos no terreno.

Ele alertou o Taleban que qualquer ação "que coloque o pessoal dos EUA ou nossa missão em risco, terá uma resposta militar rápida e forte".

O anúncio de Biden foi feito depois que o Talibã tomar a cidade de Mazar-i-Sharif, a principal cidade ao norte, e continuou sua marcha rápida em direção à capital Cabul.

O presidente afegão, Ashraf Ghani, prometeu no sábado não permitir que "a guerra imposta às pessoas causasse mais mortes" e disse que consultas estavam ocorrendo para tentar ajudar a acabar com a guerra, sem oferecer detalhes.

Mais cedo, o Comando Central dos EUA disse que mais militares americanos chegaram a Cabul para garantir a evacuação segura de funcionários da embaixada americana e civis afegãos que trabalhavam para as forças americanas.

O Pentágono estima que precisará evacuar cerca de 30.000 pessoas antes de concluir sua retirada do Afeganistão até 31 de agosto, prazo estabelecido por Biden.

A decisão de Biden de retirar as tropas do Afeganistão está sob crescente escrutínio devido à implosão das forças armadas do país, mas ele disse que não tinha outra escolha - e colocou parte da culpa nos pés de Donald Trump.

"Quando cheguei ao cargo, herdei um acordo feito por meu antecessor ... que deixou o Talebã na posição mais forte militarmente desde 2001 e impôs às forças americanas um prazo de 1º de maio de 2021", disse Biden.

“Eu enfrentei uma escolha - cumprir o acordo, com uma breve extensão para retirar nossas forças e as forças de nossos aliados com segurança, ou aumentar nossa presença e enviar mais tropas americanas para lutar mais uma vez no conflito civil de outro país”, afirmou.

