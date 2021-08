Talibãs culpam EUA por mortes de civis no aeroporto de Cabul

"Efeito manada" provocado com o início das evacuações está por trás do caos edit

247 - Os talibãs culparam nesta segunda-feira (23) os Estados Unidos pelas mortes de civis no aeroporto de Cabul, com o argumento de que o "efeito manada" provocado com o início das evacuações está por trás do caos.

"As forças americanas posicionadas no aeroporto Hamid Karzai (de Cabul) são as responsáveis por matar os civis porque elas os convidaram", declarou o principal porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid.

O caos no aeroporto internacional da capital afegã, onde até a semana passada milhares de pessoas lotavam as entradas para tentar pegar algum voo de evacuação da comunidade internacional, provocou a morte de ao menos sete civis, segundo informou o governo do Reino Unido no domingo, informa o UOL.

Mujahid afirmou que os combatentes talibãs estão mobilizados na região "para não permitir a entrada de homens irresponsáveis no aeroporto".

A vitória do Talibã, que em pouco mais de uma semana conquistaram quase todo o país, fez com que milhares de civis lotassem as pistas de pouso do aeroporto da capital afegã para tentarem fugir do Afeganistão.

