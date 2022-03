Tanque russo marcado com "Z" é bombardeado na Ucrânia (vídeo)

Publicação de integrantes do exército ucraniano traz a legenda: "Z significa destruído" edit

Por Letícia Holanda, Metrópoles - Uma filmagem feita pelas Forças Armadas ucranianas mostra o momento em que um tanque russo gravado com um “Z” é bombardeado em Mariupol, nessa quarta-feira (16/3). A publicação trazia a legenda: “Z significa destruído”.

Os soldados ucranianos estavam equipados com um canhão automático de 30 mm, uma metralhadora e mísseis antitanque. O vídeo foi feito de dentro de um veículo blindado usado por integrantes do Batalhão Azov, uma unidade do exército ucraniano. O confronto, porém, é apenas mais um dos que acontecem pelas ruas da cidade.

Leia a íntegra no Metrópoles.