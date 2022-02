Tanques chegam a Kiev e estão a 10 quilômetros do parlamento ucraniano

Segundo informações do site Newsweek, moradores de Obolon filmaram tropas russas chegando à capital da Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

247 - Tanques russos chegaram na manhã desta sexta-feira (25) a um distrito localizado na região norte da capital ucraniana, Kiev, de acordo com imagens compartilhadas nas redes sociais. As informações são do Newsweek.

As imagens, aparentemente captadas por moradores em suas casas, mostram veículos passando por Obolon, que fica a cerca de 10 quilômetros ao norte do parlamento de Kiev, no centro da cidade.

O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que os militares russos se infiltraram no distrito residencial e, pelo Twitter, afirmou que moradores deveriam usar coquetéis molotov se necessário para "neutralizar o ocupante".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE