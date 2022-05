Tedros é reeleito diretor-geral da OMS

Apoie o 247

ICL

GENEBRA (Reuters) - Os membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) reelegeram Tedros Adhanom Ghebreyesus como diretor-geral, por uma ampla maioria, para mais um mandato de cinco anos, disse o presidente da Assembleia Mundial da Saúde, Ahmed Robleh Abdilleh, nesta terça-feira.

A votação realizada com voto secreto durante uma grande reunião anual foi uma formalidade, uma vez que Tedros era o único candidato na disputa.

Ministros e delegados se revezaram para apertar a mão e abraçar Tedros, um ex-ministro da saúde da Etiópia, que dirigiu a agência da ONU através de um período turbulento dominado pela pandemia da Covid-19. O presidente da assembleia teve que usar um martelo várias vezes para interromper os aplausos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dirigindo-se à assembleia logo após sua reeleição, Tedros disse que o foco da OMS será na preparação para emergências e na melhoria da agência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Esta pandemia foi muito sem precedentes e trouxe muitas lições que devemos aprender e estamos aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, não podemos apenas parar, aprender e implementar... em vez de fazer uma pausa para aprender, estamos dizendo enquanto aprendemos, vamos implementar."

O recém-reeleito chefe da OMS chorou ao falar sobre a atual crise na Ucrânia e a morte de seu irmão mais novo por uma doença infantil em meio à guerra e à pobreza décadas atrás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quando visitei a Ucrânia, vi especialmente as crianças... Foi a imagem de mais de 50 anos atrás que me veio à mente, tão visível, tão perseguidora. O cheiro, o som e a imagem da guerra. Não quero que aconteça com ninguém."

Vários países, incluindo Alemanha e Estados Unidos, foram rápidos em dar os parabéns.

"Acabou de ser reeleito como diretor-geral da OMS: @DrTedros. 155/160 votos, resultado espetacular. Parabéns, plenamente merecido."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Alemanha ultrapassou recentemente os Estados Unidos como o principal doador da agência de saúde da ONU.

(Reportagem de Jennifer Rigby, Emma Farge e Mrinalika Roy; reportagem adicional de Paul Carrel)

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE