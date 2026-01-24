Tempestade de inverno cancela milhares de voos nos Estados Unidos

247 - Uma intensa tempestade de inverno que avança sobre os Estados Unidos neste fim de semana provocou o cancelamento de milhares de voos em todo o país, incluindo operações internacionais. Mais de 9 mil decolagens previstas para o período foram suspensas em razão das condições meteorológicas adversas, número que ainda pode aumentar à medida que o sistema climático se intensifica. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo. Segundo o levantamento, o mau tempo já interfere diretamente em rotas que ligam o Brasil a importantes cidades norte-americanas.

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o voo TAM 8180, que partiria neste sábado com destino a Nova York, foi cancelado. A LATAM Airlines informou que viagens de e para Nova York e Boston programadas entre sábado e segunda-feira serão canceladas ou sofrerão atrasos em função da tempestade.

Em nota, a companhia aérea destacou que a situação é “totalmente alheia ao controle da empresa” e afirmou estar prestando aos passageiros toda a assistência prevista na legislação. “A segurança é um valor inegociável, e todas as decisões operacionais seguem critérios rigorosos para garantir uma viagem segura e confiável”, declarou a LATAM.

De acordo com dados do site de monitoramento FlightAware, pelo menos outros 25 voos que partiram de São Paulo com escalas no exterior também tiveram o trecho final, com chegada a aeroportos dos Estados Unidos, cancelado. No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, o cenário é semelhante: 14 voos previstos para este sábado e outros três programados para domingo tiveram o segundo trecho, com destino aos EUA, afetado. Procurados, os aeroportos ainda não haviam se manifestado até a última atualização.

As mudanças na malha aérea ocorrem em meio à intensificação da tempestade de inverno, que mantém cerca de 140 milhões de pessoas sob alerta em uma extensa faixa do território norte-americano, que vai do Novo México à Nova Inglaterra. Apenas no sábado, mais de 3,4 mil voos foram impactados; no domingo, o total já ultrapassava 5 mil, segundo o FlightAware.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos prevê nevascas volumosas e a formação de uma ampla camada de gelo, classificada como catastrófica, abrangendo áreas do leste do Texas até a Carolina do Norte. Especialistas alertam que o acúmulo de gelo pode provocar danos comparáveis aos causados por furacões, com risco de colapso de redes elétricas, longas interrupções no fornecimento de energia e graves prejuízos à mobilidade.