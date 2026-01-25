Tempestade nos EUA deixa 230 mil pessoas sem energia e força cancelamento de milhares de voos

(Reuters) - Mais de 4.000 voos foram cancelados nos EUA neste sábado devido a uma tempestade de inverno monstruosa que já havia deixado mais de 230.000 clientes sem energia elétrica, inclusive no Texas, e ameaçava paralisar os estados do leste com fortes nevascas.

Os meteorologistas disseram que neve, granizo, chuva congelante e temperaturas perigosamente baixas atingiriam os dois terços orientais do país no domingo e durante a semana.

Ao classificar as tempestades como "históricas", o presidente Donald Trump aprovou no sábado declarações federais de emergência por desastre na Carolina do Sul, Virgínia, Tennessee, Geórgia, Carolina do Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e Virgínia Ocidental.

"Continuaremos monitorando e mantendo contato com todos os estados na trajetória desta tempestade. Mantenham-se seguros e aquecidos", escreveu Trump em uma publicação no Truth Social.

Previsão de impactos que variam de incapacitantes a catastróficos em nível local.

Dezessete estados e o Distrito de Columbia declararam estado de emergência devido às condições climáticas, informou o Departamento de Segurança Interna.

"Temos dezenas de milhares de pessoas nos estados afetados do Sul que ficaram sem energia", disse a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, no sábado. "Temos equipes de serviços públicos trabalhando para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível."

O número de interrupções de energia continuou a aumentar. Às 2h44 da manhã (horário do leste dos EUA, 7h44 GMT) de domingo, cerca de 230 mil clientes nos EUA estavam sem energia elétrica, a maioria deles na Louisiana, Mississippi, Texas, Tennessee e Novo México, de acordo com o PowerOutage.com.

No sábado, o Departamento de Energia emitiu uma ordem de emergência autorizando o Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas a implantar recursos de geração de energia de reserva em centros de dados e outras instalações importantes, com o objetivo de limitar os apagões no estado.

No domingo, o Departamento de Energia (DOE) emitiu uma ordem de emergência autorizando a operadora da rede elétrica PJM Interconnection a operar "recursos específicos" na região do Atlântico Médio, independentemente das limitações impostas pelas leis estaduais ou pelas licenças ambientais.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou para uma tempestade de inverno excepcionalmente extensa e de longa duração, que traria um acúmulo generalizado e pesado de gelo no Sudeste, onde se podem esperar "impactos que variam de incapacitantes a localmente catastróficos".

Os meteorologistas previram temperaturas recordes de frio e sensação térmica perigosamente baixa, que chegariam ainda mais à região das Grandes Planícies na segunda-feira.

Às 22h21 (horário do leste dos EUA), mais de 4.000 voos nos EUA programados para sábado haviam sido cancelados, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware. Mais de 9.400 voos nos EUA originalmente programados para domingo também foram cancelados.

As principais companhias aéreas dos EUA alertaram os passageiros para que ficassem atentos a mudanças repentinas e cancelamentos de voos.

No sábado, a Delta Air Lines (DAL.N), abre uma nova abaA empresa continuou ajustando sua programação e fez cancelamentos adicionais pela manhã para Atlanta e ao longo da Costa Leste, incluindo Boston e Nova York.

Acrescentou ainda que estava realocando especialistas de centros de operações em climas frios para apoiar as equipes de degelo e de bagagens em vários aeroportos do sul.

JetBlue (JBLU.O), abre uma nova abaA empresa afirmou que, até a manhã de sábado, havia cancelado cerca de 1.000 voos até segunda-feira.

United Airlines (UAL.O), abre uma nova abaA empresa afirmou que seus preparativos para o mau tempo incluíram o cancelamento proativo de alguns voos em locais com as piores condições climáticas.

Operadores da rede elétrica dos EUA intensificaram no sábado as precauções para evitar apagões rotativos.

Dominion Energy (DN), abre uma nova abaA empresa, cujas operações na Virgínia incluem o maior conjunto de centros de dados do mundo, afirmou que, se sua previsão de gelo se confirmar, o evento climático de inverno poderá ser um dos maiores a afetar a companhia.

Em uma coletiva de imprensa sobre os preparativos do governo americano para a tempestade, Noem alertou os cidadãos dos EUA para que tomassem precauções.

"Vai fazer muito, muito frio", disse Noem. "Por isso, encorajamos todos a estocar combustível e alimentos, e vamos superar isso juntos."