'Tenho medo de uma nova crise alimentar gerada pela guerra', afirma diretora-geral da OMC

"A preocupação é com o comércio de produtos agrícolas e com as pessoas pobres, que serão atingidas por isso", afirmou Ngozi Okonjo-Iweala edit

247 - A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, a economista Ngozi Okonjo-Iweala, disse ao Estado de S. Paulo temer uma nova crise alimentar mundial em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia.

"O impacto na economia mundial será substancial", afirmou, lembrando que Rússia e Ucrânia são importantes exportadores de produtos agrícolas. "O 5.º maior exportador de trigo do mundo e o 4.º maior de milho. A Rússia também é um grande exportador de trigo, para a África especialmente. Os problemas que tivemos na crise alimentar de 2008, quando grandes exportadores de trigo, como a Ucrânia, ficaram sem exportar, foram sentidos no preço do pão. Em muitos países pobres, pão é uma comida básica. Tenho medo que o mesmo tipo de impacto aconteça agora. Vai ter impacto na carne, pois o preço do milho, usado para alimentar animais, vai aumentar. Vai ter impacto nos fertilizantes, porque a Rússia é um grande exportador".

"Para mim, a preocupação é com o comércio de produtos agrícolas e com as pessoas pobres, que serão atingidas por isso, especialmente na África e em países em desenvolvimento", concluiu.

