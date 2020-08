Tensão na Bolívia atrai atenção do mundo: União Europeia, ONU e Vaticano coordenam diálogo

A Igreja Católica, a União Europeia (UE) e as Nações Unidas (ONU), começaram nesta terça-feira a coordenar um diálogo para reduzir a tensão na Bolívia, após oito dias de bloqueios de estradas edit

247 - A crise política na Bolívia atrai a atenção mundial. A UE, a ONU e o Vaticano estão tentando reconciliar as partes em conflito. "Estão sendo feitas consultas, alguns encaminhamentos estão sendo feitos com uma parte e outra" para iniciar as conversas, disse o presidente da Conferência Episcopal Boliviana, Ricardo Centellas.

Igreja, UE e ONU divulgaram um comunicado conjunto em que pedem que se levante "qualquer medida de pressão indevida em uma sociedade que deseja viver em paz e respeitar as regras do jogo democrático". As três assinalaram que é o momento de buscar o bem comum, "e não de colocar em risco a convivência pacífica, democrática e institucional entre os bolivianos", informa o UOL.

Os mediadores buscam uma aproximação entre os movimentos sociais que estão por trás dos bloqueios de estradas e os partidos políticos, a fim de abrir uma mesa de diálogo, possivelmente amanhã. O governo boliviano apoia o esforço para pacificar o país.

O diálogo busca resolver o atoleiro político e social diante dos protestos contra o adiamento das eleições gerais de 6 de setembro para 18 de outubro. O ministro do Interior, Arturo Murillo, assinalou que o Executivo aposta no diálogo para evitar "uma guerra civil".

