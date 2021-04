Termina nesta segunda-feira o 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba

Com a aprovação de reformas econômicas, defesa do socialismo e renovação da liderança, termina nesta segunda-feira (19) o 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba edit

247 - O 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba (PCC) termina nesta segunda-feira (19), depois de quatro dias de trabalho nos quais foi reafirmada a trajetória socialista da nação caribenha e o modelo e as diretrizes para tal empreendimento foram atualizados.

O novo Comitê Central eleito Congresso pelos 300 delegados, representando os mais de 700 mil militantes do partido governante em Cuba, terá sua primeira reunião plenária ainda nesta segunda-feira, quando elegerá os principais cargos dirigentes do partido para o período 2021-2026.

Raúl Castro, atual primeiro secretário do PCC, anunciou que não continuará na função de líder máximo.

Ao apresentar o Informe Central ao congresso no dia 16 de abril, disse que conclui seu mandato "com a satisfação de ter cumprido o dever, a confiança no futuro da Pátria, com a profunda convicção de não aceitar uma proposta para me manter em cargos superiores na organização partidária."

Em seguida, afirmou que continuará "a servir como mais um combatente revolucionário, pronto a dar minha modesta contribuição até o fim da vida".

No dia anterior, o congresso aprovou várias resoluções, entre elas a que atualiza a conceituação do Modelo Econômico e Social de Desenvolvimento Socialista de Cuba.

Tal documento endossa o propósito de construir uma sociedade com a visão de uma nação soberana, independente, socialista, democrática, próspera e sustentável.

O novo modelo reconhece a propriedade socialista de todo o povo sobre os meios de produção fundamentais como a principal forma de sistema socioeconômico.

Ao mesmo tempo, reconhece a diversificação das diferentes formas de propriedade e gestão.

A resolução do congresso indica a elevação do nível e da qualidade de vida do povo como objetivo prioritário permanente, com ênfase na segurança alimentar e energética, educação e saúde.

O congresso aprovou também resoluções sobre o funcionamento do Partido e o trabalho ideológico, bem como sobre a política de seleção, formação e promoção de quadros, informa a Prensa Latina.

