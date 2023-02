Terminam os exercícios militares trilaterais entre África do Sul, China e Rússia no Oceano Índico (vídeo)

Apoie o 247

247 - Terminaram nesta segunda-feira (27) os exercícios militares conjuntos entre África do Sul, China e Rússia no Oceano Índico.

"Hoje, um exercício naval trilateral com a participação de navios de guerra e navios de apoio da marinha russa, da marinha do Exército de Libertação do Povo Chinês e das Forças de Defesa Nacional da África do Sul terminou no Oceano Índico", disse o ministério da Defesa da Rússia em comunicado.



No âmbito dos exercícios iniciados no último sábado, navios de guerra dos três países dispararam artilharia contra um alvo marítimo e praticaram a libertação de um navio capturado com reféns, bem como a prestação de assistência a um navio em perigo.



O Ministério da Defesa chinês disse que os exercícios promoveriam ainda mais a cooperação em defesa e segurança entre os países do BRICS. O ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, por sua vez, criticou o governo sul-africano por participar dos exercícios e o acusou de "adotar a experiência da máquina militar russa".

