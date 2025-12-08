Terremoto de 7,6 provoca alerta de tsunami no norte do Japão

247 - Um forte terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa norte do Japão nesta segunda-feira (8) e levou o governo japonês a emitir alertas de tsunami para diversas áreas do país. As informações foram divulgadaspela Reuters.

De acordo com o USGS, o epicentro do tremor foi registrado no mar, a cerca de 80 quilômetros da cidade de Misawa, localizada na província de Aomori. O abalo é considerado um dos mais fortes registrados no Japão nos últimos dois anos e foi sentido em várias cidades da região norte.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu alertas de evacuação imediata para a população de áreas costeiras das seguintes regiões: Hokkaido, Aomori e Iwate. Segundo autoridades locais, há expectativa de ondas de até três metros de altura, o que elevou o nível de alerta e mobilizou equipes de emergência.Moradores de áreas litorâneas foram orientados a deixar suas casas e seguir para pontos mais altos e abrigos públicos. Sirenes de emergência foram acionadas em diversas cidades, enquanto trens de alta velocidade foram parcialmente paralisados como medida preventiva.

Até o momento, não há confirmação oficial de vítimas ou grandes danos estruturais. Equipes da Defesa Civil japonesa, bombeiros e Forças de Autodefesa seguem em estado de prontidão, monitorando o comportamento do mar e possíveis réplicas do tremor.O governo central pediu que a população acompanhe apenas informações oficiais e não retorne às áreas evacuadas até que o alerta seja oficialmente suspenso. A situação segue em monitoramento contínuo pelas autoridades meteorológicas e de segurança do Japão.