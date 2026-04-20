Terremoto de magnitude 7,5 atinge Japão e provoca alerta de tsunami

247 - Um forte terremoto de magnitude 7,5 atingiu a costa nordeste do Japão na manhã desta segunda-feira (20), provocando a emissão de alertas de tsunami e mobilizando autoridades locais. As informações foram divulgadas pela CNN, com base em dados da Agência Meteorológica do Japão e do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor ocorreu na costa leste da ilha de Honshu e levou à emissão de um alerta de tsunami com previsão de ondas de até três metros para áreas como a província de Iwate, além de partes de Hokkaido e Aomori. Em outras regiões do nordeste japonês, foi emitido um aviso com estimativa de ondas menores, de até um metro.

Apesar do alerta elevado, as primeiras medições registraram ondas abaixo do esperado. Um tsunami de 0,8 metro foi observado no porto de Kuji, na província de Iwate, enquanto outro de 0,4 metro atingiu o porto de Miyako, na mesma região. Segundo a emissora pública NHK, o nível da água ainda apresentava elevação gradual.

Relatos indicam que o tremor foi prolongado e sentido com intensidade. Um produtor da CNN em Tóquio afirmou que o edifício onde estava permaneceu tremendo por cerca de sete minutos, evidenciando a força e a duração do abalo sísmico.Diante da situação, a primeira-ministra Sanae Takaichi fez um apelo urgente à população das áreas sob alerta. “Os moradores das áreas onde foram emitidos alertas de tsunami devem sair imediatamente para terrenos mais altos ou locais mais seguros, como edifícios de retirada”, declarou a premiê durante coletiva de imprensa.

Localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, o Japão está entre os países mais suscetíveis a terremotos e tsunamis. O episódio desta segunda-feira reacende lembranças do devastador terremoto de Tohoku, em 2011, que atingiu magnitude 9,1, gerou um tsunami de grandes proporções e desencadeou um desastre nuclear em Fukushima.

As autoridades seguem monitorando a situação e orientam a população a permanecer atenta a novos comunicados, enquanto equipes de emergência trabalham para avaliar os impactos e garantir a segurança nas áreas afetadas.