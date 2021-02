Texas, conhecido pelo clima quente, é atingido por nevasca e apagão

O raro congelamento profundo levou os fornecedores de energia elétrica do Texas, conhecido por clima quente, a impor apagões rotativos. Em Midland, coração da região de xisto do oeste do estado, uma queda de neve recorde e temperaturas que atingiram o ponto mais baixo em 32 anos fecharam escritórios e empresas. O fato gerou repercussão nas redes sociais edit

(Reuters) - Um congelamento profundo nos Estados Unidos está afetando a indústria de energia do Texas, parando poços de petróleo e refinarias na segunda-feira e forçando restrições de gás natural e operadores de gasodutos.

O raro congelamento profundo levou os fornecedores de energia elétrica do estado a impor apagões rotativos, deixando quase 3 milhões de residências e empresas sem energia. O presidente Joe Biden emitiu uma declaração de emergência, liberando a assistência federal ao Texas.

O Texas produz cerca de 4,6 milhões de barris de petróleo por dia e abriga algumas das principais refinarias produtoras de gasolina e diesel do país.

Em Midland, coração da região de xisto do oeste do Texas, uma queda de neve recorde e temperaturas que atingiram o ponto mais baixo em 32 anos fecharam escritórios e empresas. As temperaturas devem subir acima de zero na terça-feira.

“Alguns produtores, especialmente na Bacia do Permian e no Panhandle, estão enfrentando condições de congelamento sem precedentes, o que causou preocupações para a segurança dos funcionários e afetou a produção”, disse o regulador de energia do estado na segunda-feira.

A refinaria de petróleo Motiva Enterprises disse que estava fechando sua refinaria de 607.000 barris por dia em Port Arthur, Texas, a maior dos Estados Unidos. Valero Energy Corp e Total SE separadamente moveram para fechar suas fábricas de 335.000 e 225.000 bpd em Port Arthur, Texas, devido ao frio severo de segunda-feira, fontes familiarizadas com as operações da planta disseram. [nL1N2KL1NT

A Exxon Mobil também começou a fechar sua refinaria Beaumont de 369.024 bpd e sua refinaria e fábrica de produtos químicos de 560.500 bpd Baytown no Texas, disseram fontes familiarizadas com as operações da planta. Sua fábrica em Baton Rouge, Louisiana, também sofreu problemas operacionais.

A Citgo Petroleum Corp disse que algumas unidades de sua refinaria de petróleo de 167.500 bpd em Corpus Christi, Texas, estavam fechando devido a interrupções de energia relacionadas ao clima.

A unidade de destilação de petróleo da planta, um reformador e um hidrotratador foram fechados por causa do clima frio, disseram fontes familiarizadas com as operações da planta, com todas as outras unidades sendo desligadas.

A onda de frio forçou a refinaria de 263.776 bpd da LyondellBasell em Houston a operar com produção mínima e fechar a maioria das unidades da planta de Galveston Bay de 585.000 bpd da Marathon Petroleum.

Relatórios de quedas de energia em todo o Permiano podem resultar em um impacto moderado na produção de petróleo do Permiano no mês, disse o chefe de mercados de petróleo da Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen, em uma nota.

A distribuição de energia foi paralisada em grandes partes dos Estados Unidos.

Kinder Morgan relatou restrições de capacidade de gasodutos em locais em Arkansas, Illinois, Louisiana, Novo México e Texas, enquanto a Enable Gas Transmission disse que estava tomando medidas para garantir o fornecimento adequado para os clientes.

A operadora de oleoduto Enbridge Inc. disse que um oleoduto de petróleo bruto de 585.000 bpd que vai de seu terminal perto de Pontiac, Illinois, fora de Chicago, até o maior dos EUA O centro de armazenamento de óleo em Cushing, Oklahoma, foi interrompido devido a cortes de energia.

“As equipes estão trabalhando com fornecedores de serviços de eletricidade para restaurar a energia da Linha 59”, como é chamado o gasoduto, disse o porta-voz da Enbridge, Michael Barnes.

Colonial Pipeline Co, o maior oleoduto de produtos petrolíferos dos Estados Unidos, disse que seu sistema não teve impactos significativos nas operações devido ao clima.

As condições climáticas geladas também levaram os terminais públicos de Port Houston a interromper as operações dos navios de domingo à noite a segunda-feira.

