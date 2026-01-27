Texas proíbe uso de Shein e Alibaba por servidores estaduais

247 - O governador do estado do Texas, Greg Abbott, anunciou nesta segunda-feira (26) uma decisão que proíbe funcionários públicos estaduais de utilizar produtos e serviços de diversas empresas chinesas, incluindo as plataformas de comércio eletrônico Shein e Alibaba. A informação é da agência Reuters.

Segundo comunicado oficial do governo texano, a medida busca proteger a “privacidade dos texanos” diante de potenciais riscos ligados ao governo da China e ao uso de tecnologias estrangeiras em equipamentos e redes estatais.

A determinação de Abbott amplia uma lista já existente de tecnologias proibidas e agora inclui não apenas hardwares e softwares, mas também ferramentas de inteligência artificial vinculadas às empresas listadas.

Pelo texto divulgado pelo governador, a restrição incide sobre o uso de dispositivos físicos, aplicações, programas e sistemas relacionados às companhias, que não poderão ser operados em equipamentos pertencentes ao Estado ou em redes públicas.

Além de Shein e Alibaba, outras empresas atingidas pela proibição são a plataforma de comércio Temu, a fabricante de equipamentos de rede TP-Link, e o produtor de baterias CATL — todas com conexão à China.

A lista também inclui fabricantes de drones e empresas de inteligência artificial como Autel e iFlyTek, que passam a integrar o rol de fornecedores cujos produtos não podem ser utilizados por servidores estaduais.

A decisão de Abbott reflete um movimento mais amplo no governo dos Estados Unidos e em governos estaduais norte-americanos de limitar a presença e o uso de tecnologia ligada a países considerados adversários em termos geopolíticos, sobretudo no contexto de preocupações com coleta de dados e potenciais vulnerabilidades de segurança.

Autoridades texanas afirmam que a atualização da lista de proibições seguiu recomendações da recém-criada Texas Cyber Command (comando estadual de cibersegurança), que avaliou ameaças à infraestrutura digital do estado e sugeriu a ampliação das restrições.

A proibição vale exclusivamente para dispositivos, sistemas e redes de propriedade estatal e não se aplica diretamente ao uso pessoal dessas plataformas por cidadãos que residem no Texas, segundo especialistas em políticas públicas consultados após o anúncio.

Até o momento, as empresas afetadas pela medida não emitiram respostas públicas em relação à decisão do governo texano ou sobre possíveis impactos de suas operações nos Estados Unidos.

Analistas ouvidos por veículos internacionais lembram que movimentos similares em outras esferas de governo, incluindo restrições a tecnologias estrangeiras, têm se intensificado diante de tensões comerciais e estratégicas entre EUA e China — mesmo após sinais de distensão em disputas tecnológicas no ano passado.